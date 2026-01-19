Atelier Vitrail Tiffany Spécial St Valentin Maison des Artisans d’Art de Royan Royan

Atelier Vitrail Tiffany Spécial St Valentin

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Et si, pour la Saint-Valentin, vous preniez le temps de créer quelque chose d’unique ? Nous vous proposons un atelier vitrail Tiffany spécial amour, une parenthèse créative et lumineuse.

Maison des Artisans d’Art de Royan 4 rue d’Aunis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 02 26 30 lumarine.studio@gmail.com

English :

What if, for Valentine’s Day, you took the time to create something unique? We offer you a Tiffany stained glass workshop, a creative and luminous interlude.

