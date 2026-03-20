Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier vitraux

Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 10 avril 2026.

Atelier vitraux, au château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants découvrent l’histoire du vitrail (matériaux, motifs, techniques de fabrication) et réalisent un vitrail à l’aide de papiers de soie et de modèles à colorier ou dessiner. Sur réservation   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

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L’événement Atelier vitraux, au château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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