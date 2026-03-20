Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 10 avril 2026.
Atelier vitraux, au château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants découvrent l’histoire du vitrail (matériaux, motifs, techniques de fabrication) et réalisent un vitrail à l’aide de papiers de soie et de modèles à colorier ou dessiner. Sur réservation .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier vitraux, au château de Morlanne
L’événement Atelier vitraux, au château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran