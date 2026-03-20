Atelier vitraux, au château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier vitraux, au château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants découvrent l’histoire du vitrail (matériaux, motifs, techniques de fabrication) et réalisent un vitrail à l’aide de papiers de soie et de modèles à colorier ou dessiner. Sur réservation .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier vitraux, au château de Morlanne

L’événement Atelier vitraux, au château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran