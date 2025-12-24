Atelier vive les oiseaux !, Lieu-dit l’Aragnon Montardon

Atelier vive les oiseaux !

Lieu-dit l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

Dès 5 ans. .

Lieu-dit l'Aragnon Cueillette de l'Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr

