Atelier vive les oiseaux !, Lieu-dit l’Aragnon Montardon
Atelier vive les oiseaux !, Lieu-dit l’Aragnon Montardon samedi 14 février 2026.
Atelier vive les oiseaux !
Lieu-dit l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.
Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.
Dès 5 ans. .
Lieu-dit l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vive les oiseaux !
L’événement Atelier vive les oiseaux ! Montardon a été mis à jour le 2025-12-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran