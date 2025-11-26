Atelier Vocabulaire provençal de Noël Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
Atelier Vocabulaire provençal de Noël
Du 26/11 au 03/12/2025 le mercredi de 15h à 16h30.
Jeudi 11 décembre 2025 de 15h à 16h30. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Thème Vocabulaire provençal autour du santon, les couleurs, les vêtements et les métiers + Une petite chanson de Noël
Les enfants doivent ramener leurs crayons de couleur
À partir de 3 ans.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com
English :
Theme: Provençal vocabulary around the santon, colors, clothes and trades + A little Christmas song
German :
Thema: Provenzalische Vokabeln rund um den Santon, Farben, Kleidung und Berufe + Ein kleines Weihnachtslied
Italiano :
Tema: vocabolario provenzale basato su santons, colori, vestiti e mestieri + Una canzoncina di Natale
Espanol :
Tema: Vocabulario provenzal basado en los santones, los colores, la ropa y los oficios + Una cancioncilla navideña
