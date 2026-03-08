Atelier vocal Châteaux en fête Campsegret
Atelier vocal Châteaux en fête Campsegret samedi 11 avril 2026.
Atelier vocal Châteaux en fête
Château Ecrin de lumière Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Atelier technique vocale respiration interprétation pour tout chanteur et orateur confirmé ou débutant.
de 15h à 19h, Château Ecrin de Lumière
Tarif: 50 €/pers
Rés 06 07 82 94 82 .
Château Ecrin de lumière Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 82 94 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vocal Châteaux en fête
L’événement Atelier vocal Châteaux en fête Campsegret a été mis à jour le 2026-03-05 par Vallée de l’Isle en Périgord