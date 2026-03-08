Atelier vocal Châteaux en fête Campsegret

Atelier vocal Châteaux en fête

Château Ecrin de lumière Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Atelier technique vocale respiration interprétation pour tout chanteur et orateur confirmé ou débutant.

de 15h à 19h, Château Ecrin de Lumière

Tarif: 50 €/pers

Rés 06 07 82 94 82 .

Château Ecrin de lumière Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 82 94 82

