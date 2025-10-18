Atelier vocal Maison des associations Royan

Atelier vocal Maison des associations Royan samedi 18 octobre 2025.

Atelier vocal

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Exploration du corps sonore, du souffle, du son écouté et émis et apprentissage progressif à l’oreille de chants polyphoniques traditionnels.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 03 03 03 domidiese@gmail.com

English :

Exploration of the sound body, the breath, the sound listened to and emitted, and progressive learning of traditional polyphonic songs by ear.

German :

Erforschung des Klangkörpers, des Atems, des gehörten und gesendeten Klangs und schrittweises Erlernen traditioneller polyphoner Gesänge nach Gehör.

Italiano :

Esplorare il suono del corpo, il respiro, il suono ascoltato ed emesso e imparare gradualmente ad orecchio i canti polifonici tradizionali.

Espanol :

Explorar el sonido del cuerpo, la respiración, el sonido escuchado y emitido, y aprender gradualmente canciones polifónicas tradicionales de oído.

