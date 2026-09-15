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AGENDA · Royan

Atelier vocal Maison des associations Royan

samedi 3 octobre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Royan

Atelier vocal

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 03 03 03  domidiese@gmail.com

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English :

L’événement Atelier vocal Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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