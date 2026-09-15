Atelier vocal Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier vocal

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 03 03 03 domidiese@gmail.com

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English :

L’événement Atelier vocal Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan