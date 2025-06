Atelier voile ! ⛵⛵ Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier 3 juillet 2025 14:00

Gratuit.

Avec cet atelier, les participants sont invités à concevoir collectivement une voile en forme de créature marine. La création sera ensuite hissée sur le mât du bateau « Le Bélouga » et accompagnera les artistes pour le restant de leur voyage.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier

Proposé dans le cadre de la venue du Bateau à Saint-Dizier ! Aurélia et Laëtitia sont 2 artistes qui font découvrir l’art contemporain au grès de leur voyage sur leur navire, « Le Beluga ». art contemporain contemporain

le Bateau