Atelier Voiles et voiliers Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-29 14:00:00
Une fois l’équipage au grand complet, la régate pourra démarrer. Nous longerons les vitrines pour s’arrêter sur les collections emblématiques de l’exposition et virerons de bord au dernier étage pour aller s’amarrer à l’espace atelier.
De 6 à 10 ans Durée 1h30
Inscription obligatoire au 02 79 92 77 74 .
