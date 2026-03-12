Atelier voix

Les Terrasses de la Nère Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15

L’ensemble vocal InChorus profite de son stage de chant choral organisé à Aubigny-sur-Nère pour ouvrir les portes de ses répétitions et proposer un atelier autour de la voix, ouvert à tous.

Il permettra de découvrir ou de parfaire une pratique chorale et d’aborder en toute simplicité des extraits du répertoire de l’ensemble !

– Atelier gratuit suivi d’un verre partagé

– Ouvert sans pré-requis, simplement l’envie de chanter !

– Renseignements contact@inchorus.fr

Organisé dans le cadre du Stage de chant choral et direction de chœur Les InCursions du mardi 14 au samedi 18 avril avec l’aide de la Mairie d’Aubigny-sur-Nère et clôturé par un concert le samedi 18 avril à 20h30 à La Forge

InChorus bénéficie du soutien du Département du Cher, de la région Centre-Val de Loire, du Mécénat Caisse des Dépôts et du programme européen LEADER. .

Les Terrasses de la Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@inchorus.fr

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English :

The InChorus vocal ensemble is taking advantage of its choral singing workshop in Aubigny-sur-Nère to open the doors of its rehearsals and offer a voice workshop open to all.

L’événement Atelier voix Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE