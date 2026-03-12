Atelier voix Aubigny-sur-Nère
Atelier voix Aubigny-sur-Nère mercredi 15 avril 2026.
Atelier voix
Les Terrasses de la Nère Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15 19:30:00
Date(s) :
2026-04-15
L’ensemble vocal InChorus profite de son stage de chant choral organisé à Aubigny-sur-Nère pour ouvrir les portes de ses répétitions et proposer un atelier autour de la voix, ouvert à tous.
Il permettra de découvrir ou de parfaire une pratique chorale et d’aborder en toute simplicité des extraits du répertoire de l’ensemble !
– Atelier gratuit suivi d’un verre partagé
– Ouvert sans pré-requis, simplement l’envie de chanter !
– Renseignements contact@inchorus.fr
Organisé dans le cadre du Stage de chant choral et direction de chœur Les InCursions du mardi 14 au samedi 18 avril avec l’aide de la Mairie d’Aubigny-sur-Nère et clôturé par un concert le samedi 18 avril à 20h30 à La Forge
InChorus bénéficie du soutien du Département du Cher, de la région Centre-Val de Loire, du Mécénat Caisse des Dépôts et du programme européen LEADER. .
Les Terrasses de la Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@inchorus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The InChorus vocal ensemble is taking advantage of its choral singing workshop in Aubigny-sur-Nère to open the doors of its rehearsals and offer a voice workshop open to all.
L’événement Atelier voix Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE