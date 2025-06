Atelier voix macédonienne Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes 12 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 16:00 – 18:00

Gratuit : oui 20 € Tout public

Pendant deux heures, explorez avec Dobrila ce chant et ses subtilités, ses ornements vocaux et ses histoires. Vous apprendrez à ressentir et interpréter ses rythmes « brisés » de façon intuitive, par transmission orale, sans partitions.Sur réservation en ligne ou par téléphone au 02 51 82 38 33

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://www.auxheuresete.com/programmation/atelier-voix-macedonienne/