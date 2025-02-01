Atelier « Voix & mouvement » Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive
Atelier « Voix & mouvement »
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Début : Dimanche 2025-02-01 15:00:00
fin : 2025-05-31 18:00:00
2025-02-01 2025-03-29 2025-05-31 2025-09-28 2025-11-30
Déployons nos voix ! Improvisation vocale et corporelle se rencontrent pour ouvrir le « chant des possibles » !
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
English :
Let’s unleash our voices! Vocal and physical improvisation meet to open up the « song of possibilities »!
German :
Lasst uns unsere Stimmen entfalten! Stimmliche und körperliche Improvisation treffen aufeinander, um den « Gesang der Möglichkeiten » zu eröffnen!
Italiano :
Liberiamo le nostre voci! Improvvisazione vocale e fisica si uniscono per aprire il « canto delle possibilità »!
Espanol :
¡Desatemos nuestras voces! ¡Improvisación vocal y física se unen para abrir la « canción de las posibilidades »!
