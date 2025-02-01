Atelier « Voix & mouvement » Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Début : Dimanche 2025-02-01 15:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-02-01 2025-03-29 2025-05-31 2025-09-28 2025-11-30

Déployons nos voix ! Improvisation vocale et corporelle se rencontrent pour ouvrir le « chant des possibles » !

+33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Let’s unleash our voices! Vocal and physical improvisation meet to open up the « song of possibilities »!

German :

Lasst uns unsere Stimmen entfalten! Stimmliche und körperliche Improvisation treffen aufeinander, um den « Gesang der Möglichkeiten » zu eröffnen!

Italiano :

Liberiamo le nostre voci! Improvvisazione vocale e fisica si uniscono per aprire il « canto delle possibilità »!

Espanol :

¡Desatemos nuestras voces! ¡Improvisación vocal y física se unen para abrir la « canción de las posibilidades »!

