Atelier Voix & mouvement Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive
Atelier Voix & mouvement Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive dimanche 29 mars 2026.
Atelier Voix & mouvement
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-05-31
Déployons nos voix ! Improvisation vocale et corporelle se rencontrent pour ouvrir le chant des possibles !
.
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s unleash our voices! Vocal and physical improvisation meet to open up the song of possibilities !
L’événement Atelier Voix & mouvement Hauterive a été mis à jour le 2026-02-23 par Vichy Destinations