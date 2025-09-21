Atelier Voix Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic

Atelier Voix Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic dimanche 21 septembre 2025.

Atelier Voix

Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Respire, libère, exprime

Atelier organisé par l’association Pouldreuzic Loisirs. .

Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 31 22 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Voix Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-09-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN