Atelier volcan au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Atelier volcan au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague mardi 7 avril 2026.
Atelier volcan au Planétarium Ludiver
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 16:15:00
fin : 2026-04-07 17:15:00
Date(s) :
2026-04-07
Lors de cet atelier, devenez de véritables apprentis scientifiques !
Découvrez les secrets des volcans… et réalisez votre propre expérience pour créer de la lave en éruption.
Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte pendant l’animation.
Deux créneaux au choix
– 14h45 15h45,
– 16h15 17h15.
Réservation indispensable nombre de places limité ! .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier volcan au Planétarium Ludiver
L’événement Atelier volcan au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague
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