Atelier : vous accompagner au développement de l’entreprise Mardi 6 octobre, 10h00

Inscription obligatoire, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T10:00:00+02:00 – 2026-10-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T10:00:00+02:00 – 2026-10-06T11:00:00+02:00

Atelier : vous accompagner au développement de l’entreprise

Rejoignez-nous en ligne pour un atelier interactif dédié à booster le développement de votre entreprise. Venez découvrir des astuces concrètes et des stratégies adaptées pour faire grandir votre projet. Un moment convivial pour échanger, apprendre et avancer ensemble. N’attendez plus, votre réussite démarre ici !

[{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-vous-accompagner-au-developpement-de-lentreprise-1981311285390 »}] https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/entrepreneur-leader-3-etapes-pour-faciliter-la-creationreprise-dentreprise

Animé par notre partenaire la CMA Développement d’entreprise Stratégie commerciale