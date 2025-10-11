Atelier « Vous avez des questions sur l’IA ? » La Loupe

Atelier « Vous avez des questions sur l’IA ? » La Loupe samedi 11 octobre 2025.

Atelier « Vous avez des questions sur l’IA ? »

La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

Vous avez des questions sur l’Intelligence Artificielle ?

En lien avec la Fête de la Science, deux ateliers tout public sont proposés à la médiathèque de La Loupe le samedi 11 et le mercredi 15 octobre de 15h à 16h30.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com

English :

Do you have questions about Artificial Intelligence?

In conjunction with the Fête de la Science, two workshops for the general public are being held at the La Loupe media library on Saturday October 11 and Wednesday October 15 from 3pm to 4:30pm.

German :

Haben Sie Fragen zur Künstlichen Intelligenz?

In Verbindung mit dem Fête de la Science werden in der Mediathek von La Loupe am Samstag, den 11. und Mittwoch, den 15. Oktober von 15:00 bis 16:30 Uhr zwei Workshops für alle Altersgruppen angeboten.

Italiano :

Avete domande sull’intelligenza artificiale?

In concomitanza con la Fête de la Science, sabato 11 e mercoledì 15 ottobre, dalle 15.00 alle 16.30, presso la biblioteca multimediale La Loupe si terranno due workshop per il pubblico.

Espanol :

¿Tiene alguna pregunta sobre la Inteligencia Artificial?

Con motivo de la Fiesta de la Ciencia, se organizan dos talleres para el gran público en la mediateca La Loupe, el sábado 11 y el miércoles 15 de octubre de 15.00 a 16.30 horas.

L’événement Atelier « Vous avez des questions sur l’IA ? » La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE