Atelier Voyage des graines Médiathèque Plozévet Mercredi 29 octobre, 10h30 Sur inscription

Escape graine

Avec l’aide de Valérie Dufour, animatrice environnement à la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, venez comprendre comment foinctionne la dissémination des graines dans la nature et jouer à l’escape graine.

Animation intergénérationnelle gratuite, à la médiathèque de Plozévet.

Cette action a lieu à la médiathèque, dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden en coopération avec la Bibliothèque du Finistère.

Contact : Médiathèque / 02 98 91 37 03

Médiathèque 30 avenue Georges Le Bail Plozévet Plozévet 29710 Finistère