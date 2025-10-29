Atelier Voyage des graines Médiathèque Plozévet
Atelier Voyage des graines Médiathèque Plozévet mercredi 29 octobre 2025.
Atelier Voyage des graines Médiathèque Plozévet Mercredi 29 octobre, 10h30 Sur inscription
Escape graine
Avec l’aide de Valérie Dufour, animatrice environnement à la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, venez comprendre comment foinctionne la dissémination des graines dans la nature et jouer à l’escape graine.
Animation intergénérationnelle gratuite, à la médiathèque de Plozévet.
Cette action a lieu à la médiathèque, dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden en coopération avec la Bibliothèque du Finistère.
Contact : Médiathèque / 02 98 91 37 03
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-29T10:30:00.000+01:00
Fin : 2025-10-29T12:00:00.000+01:00
1
02 98 91 37 03
Médiathèque 30 avenue Georges Le Bail Plozévet Plozévet 29710 Finistère