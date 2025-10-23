Atelier Voyage intérieur Abbaye Saint-Germain Auxerre

Atelier Voyage intérieur Abbaye Saint-Germain Auxerre jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Voyage intérieur

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Le 23 octobre à 10h et à 14h

ATELIER VOYAGE INTÉRIEUR

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Explorez avec sensibilité vos mondes intérieurs et retranscrivez-les par le biais de la photographie avec l’aide de l’artiste Charlotte Audoynaud. .

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Atelier Voyage intérieur Auxerre a été mis à jour le 2025-10-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)