ATELIER VOYAGE SONORE

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-13

Profitez d’un vrai temps de pause pour vous ressourcer ! Il vous suffit de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par les sons et les vibrations des différents instruments vibratoires Bols Tibétains, Koshi, Gong, Bâton de pluie… Cette relaxation procurera détente profonde dans chacune de vos cellules et dans vos pensées. Sur inscription.

Profitez d’un vrai temps de pause pour vous ressourcer ! Il vous suffit de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par les sons et les vibrations des différents instruments vibratoires Bols Tibétains, Koshi, Gong, Bâton de pluie… Cette relaxation procurera détente profonde dans chacune de vos cellules et dans vos pensées.

Prix 5 € + adhésion au foyer rural à l’année (10 €). Sur inscription .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 61 53 25 77 foyerrrural48370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a real break to recharge your batteries! Simply make yourself comfortable and let yourself be lulled by the sounds and vibrations of various vibratory instruments: Tibetan Bowls, Koshi, Gong, Rain Stick… This relaxation will bring deep relaxation to your every cell and thought. Registration required.

L’événement ATELIER VOYAGE SONORE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-01-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère