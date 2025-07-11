ATELIER VR GAME Palavas-les-Flots

ATELIER VR GAME Palavas-les-Flots vendredi 11 juillet 2025.

ATELIER VR GAME

44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29

De 9h30 à 12h

VR game

à partir de 8 ans

Médiathèque Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 ou mediatheque@palavaslesflots.com

De 9h30 à 12h

VR game

à partir de 8 ans

Médiathèque Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 ou mediatheque@palavaslesflots.com .

44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

English :

Gullibility will be your worst enemy?

Rely on your sense of observation, teamwork and critical thinking to deconstruct a wave of preconceived ideas. But beware, the clock is ticking?

Duration 1h30

German :

Leichtgläubigkeit ist Ihr größter Feind?

Verlassen Sie sich auf Ihre Beobachtungsgabe, Teamarbeit und Ihren kritischen Geist, um eine Welle von Vorurteilen zu dekonstruieren. Aber Vorsicht, die Uhr tickt!

Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

Dalle 9.30 alle 12.00

Gioco VR

da 8 anni

Biblioteca multimediale Saint-Exupéry

Informazioni e prenotazioni: 04 67 50 42 49 o mediatheque@palavaslesflots.com

Espanol :

¿La credulidad será tu peor enemigo?

Utiliza tus dotes de observación, trabajo en equipo y pensamiento crítico para deconstruir una oleada de ideas preconcebidas. Pero cuidado, el tiempo corre..

Duración: 1h30

L’événement ATELIER VR GAME Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS