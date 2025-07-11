ATELIER VR GAME Palavas-les-Flots
ATELIER VR GAME
44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Début : 2025-07-11
fin : 2025-08-29
2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29
De 9h30 à 12h
VR game
à partir de 8 ans
Médiathèque Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 ou mediatheque@palavaslesflots.com
44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
English :
Gullibility will be your worst enemy?
Rely on your sense of observation, teamwork and critical thinking to deconstruct a wave of preconceived ideas. But beware, the clock is ticking?
Duration 1h30
German :
Leichtgläubigkeit ist Ihr größter Feind?
Verlassen Sie sich auf Ihre Beobachtungsgabe, Teamarbeit und Ihren kritischen Geist, um eine Welle von Vorurteilen zu dekonstruieren. Aber Vorsicht, die Uhr tickt!
Dauer: 1,5 Stunden
Italiano :
Dalle 9.30 alle 12.00
Gioco VR
da 8 anni
Biblioteca multimediale Saint-Exupéry
Informazioni e prenotazioni: 04 67 50 42 49 o mediatheque@palavaslesflots.com
Espanol :
¿La credulidad será tu peor enemigo?
Utiliza tus dotes de observación, trabajo en equipo y pensamiento crítico para deconstruir una oleada de ideas preconcebidas. Pero cuidado, el tiempo corre..
Duración: 1h30
