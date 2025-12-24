Atelier Vues portuaires, MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vues portuaires

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

En vous inspirant des œuvres présentées dans l’exposition Ports en vue , vous pourrez explorer le dessin et la couleur, accompagné par l’artiste François Trocquet, pour livrer votre vision portuaire.

Atelier sur 2 séances le samedi 31 janvier ET le dimanche 1er février de 14h à 18h.

Durée 2 x 4h. Participation aux deux séances requise .

