Atelier Vues portuaires, MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vues portuaires
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-01-31
En vous inspirant des œuvres présentées dans l’exposition Ports en vue , vous pourrez explorer le dessin et la couleur, accompagné par l’artiste François Trocquet, pour livrer votre vision portuaire.
Atelier sur 2 séances le samedi 31 janvier ET le dimanche 1er février de 14h à 18h.
Durée 2 x 4h. Participation aux deux séances requise .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
