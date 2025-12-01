Atelier Wabi Sabi Tisser des liens Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Atelier Wabi Sabi Tisser des liens

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Prenez un temps pour vous tout en découvrant un art japonais. Repartez avec votre réalisation et une approche des symboles et aspects traditionnels. Quelques exercices énergétiques simples et le partage d'un thé viendront compléter l'atelier.

English :

Take some time for yourself while discovering a Japanese art form. Come away with your own creation and an insight into traditional symbols and aspects. A few simple energetic exercises and a cup of tea will complete the workshop.

German :

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und lernen Sie dabei eine japanische Kunst kennen. Verlassen Sie den Kurs mit Ihrem Werk und einer Annäherung an die traditionellen Symbole und Aspekte. Ein paar einfache Energieübungen und eine Tasse Tee runden den Workshop ab.

Italiano :

Prendetevi del tempo per voi stessi e scoprite una forma d'arte giapponese. Potrete così realizzare la vostra creazione e conoscere i simboli e gli aspetti tradizionali. Alcuni semplici esercizi energetici e una tazza di tè completeranno il workshop.

Espanol :

Tómese un tiempo para sí mismo mientras descubre una forma de arte japonés. Salga con su propia creación y una visión de los símbolos y aspectos tradicionales. Unos sencillos ejercicios energéticos y una taza de té completarán el taller.

