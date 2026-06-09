Atelier Waku waku Halles de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Atelier Waku waku

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier découverte des onomatopées dans le manga, pour s’initier de manière ludique à l’écriture japonaise.

Bruits d’objets, cris d’animaux, expressions d’états ou émotions… Nous nous amuserons à tracer en katakana quelques exemples amusants, dont WAKU WAKU, qui illustre le sentiment d’excitation, de hâte, et de plaisir à faire quelque chose !

(Cette séance est proposée dans le cadre du Festival du livre jeunesse Le Chipiron Lecteur, dont la thématique est cette année la Bande-dessinée). .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

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English : Atelier Waku waku

L’événement Atelier Waku waku Hendaye a été mis à jour le 2026-06-05 par Hendaye Tourisme & Commerce