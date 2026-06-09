Atelier Waku waku Halles de Gaztelu Hendaye
Atelier Waku waku Halles de Gaztelu Hendaye samedi 20 juin 2026.
Hendaye
Atelier Waku waku
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Animé par une médiatrice culturelle, un atelier découverte des onomatopées dans le manga, pour s’initier de manière ludique à l’écriture japonaise.
Bruits d’objets, cris d’animaux, expressions d’états ou émotions… Nous nous amuserons à tracer en katakana quelques exemples amusants, dont WAKU WAKU, qui illustre le sentiment d’excitation, de hâte, et de plaisir à faire quelque chose !
(Cette séance est proposée dans le cadre du Festival du livre jeunesse Le Chipiron Lecteur, dont la thématique est cette année la Bande-dessinée). .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Atelier Waku waku
L’événement Atelier Waku waku Hendaye a été mis à jour le 2026-06-05 par Hendaye Tourisme & Commerce
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