Atelier « Walking on the moon » Mercredi 24 septembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5 €

Début : 2025-09-24T14:30:00 – 2025-09-24T17:00:00

Fin : 2025-09-24T14:30:00 – 2025-09-24T17:00:00

École municipale d'Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 24 70 ecole-astronomie@ville-ales.fr

Destination la Lune ! Cet atelier a pour objectif de comprendre le fonctionnement des phases de notre satellite naturel. Fabrication d’une maquette et séances de planétarium seront au programme.