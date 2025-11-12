Atelier Warhammer Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Atelier Warhammer Mercredi 12 novembre, 14h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T16:00:00

Fin : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T16:00:00

La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel autour de l’univers passionnant de Warhammer, en partenariat avec Games Workshop Bordeaux.

Au programme : initiation à la peinture de figurines, découverte des règles du jeu de plateau et immersion dans un univers narratif riche.

Cet atelier est une invitation à plonger dans un monde mêlant stratégie, créativité et littérature fantastique.

A partir de 14 ans et adultes.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Pixabay