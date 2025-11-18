Atelier Warhammer Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Sur Réservation
Début : 2025-12-10T14:00:00 – 2025-12-10T16:00:00
La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel autour de l’univers passionnant de Warhammer, en partenariat avec Games Workshop Bordeaux.
Au programme : initiation à la peinture de figurines, découverte des règles du jeu de plateau et immersion dans un univers narratif riche.
Cet atelier est une invitation à plonger dans un monde mêlant stratégie, créativité et littérature fantastique.
A partir de 12 ans et adultes.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
