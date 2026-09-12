Atelier WATT WATCHERS salle des 4 carrés Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit et sur inscription Tout public

Atelier de sensibilisation, ludique pour apprendre à réduire ses factures d’énergie. Conseils, actives et échanges de savoirs.

salle des 4 carrés Nantes 44300

0757189879



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