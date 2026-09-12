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Atelier WATT WATCHERS salle des 4 carrés Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · salle des 4 carrés · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 10:30 – 12:30
Gratuit : oui Gratuit et sur inscription Tout public
Atelier de sensibilisation, ludique pour apprendre à réduire ses factures d’énergie. Conseils, actives et échanges de savoirs.
salle des 4 carrés Nantes 44300
0757189879
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