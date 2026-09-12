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Atelier WATT WATCHERS salle des 4 carrés Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · salle des 4 carrés · Nantes

Atelier WATT WATCHERS salle des 4 carrés Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
salle des 4 carrés
Adresse
3 square lijot NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit et sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 10:30 – 12:30
Gratuit : oui Gratuit et sur inscription Tout public 

Atelier de sensibilisation, ludique pour apprendre à réduire ses factures d’énergie. Conseils, actives et échanges de savoirs.

salle des 4 carrés Nantes 44300
0757189879


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