Atelier Web Radio Résidence Séminor Gruchet-le-Valasse

Atelier Web Radio

Résidence Séminor 2 Rue du Docteur Gernez Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 12:00:00

2025-11-12

Organisé par le service Médiation numérique de Caux Seine agglo à la Résidence Séminor (2 rue du Dr Gernez à Gruchet-le-Valasse)

Venez découvrir comment fonctionne une web radio !

Après avoir écrit et préparé votre texte, vous enregistrerez votre voix en tant que chroniqueur et apprendrez les bases du doublage audio. Un atelier simple et ludique ouvert à tous pour exprimer vos idées et vous amuser avec la voix !

8 places disponibles! .

English : Atelier Web Radio

