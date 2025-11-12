Atelier Web Radio Résidence Séminor Gruchet-le-Valasse
Atelier Web Radio Résidence Séminor Gruchet-le-Valasse mercredi 12 novembre 2025.
Atelier Web Radio
Résidence Séminor 2 Rue du Docteur Gernez Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 12:00:00
2025-11-12
Organisé par le service Médiation numérique de Caux Seine agglo à la Résidence Séminor (2 rue du Dr Gernez à Gruchet-le-Valasse)
Venez découvrir comment fonctionne une web radio !
Après avoir écrit et préparé votre texte, vous enregistrerez votre voix en tant que chroniqueur et apprendrez les bases du doublage audio. Un atelier simple et ludique ouvert à tous pour exprimer vos idées et vous amuser avec la voix !
Résidence Séminor 2 Rue du Docteur Gernez Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 01 77 81
