Atelier Week-end atelier d'écriture Place Jules Ferry Bressuire samedi 24 janvier 2026.
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Au coeur de l’hiver, voici une invitation à écrire un témoignage, un texte poétique ou dialogué sur votre relation au paysage du bocage, à ceux qui le façonnent, aux vivants qui le constituent, sur la manière dont vous aimez l’habiter, le regardez, le traversez, le valorisez, en parlez… Vos productions contribueront à l’écriture D’un paysage à l’autre , mis en scène et créé par Gaëlle Hausermann. Seul ou en binôme, participez à l’atelier du samedi et/ou du dimanche.
Représentation le vendredi 5 juin à 20h au Château de la Durbelière à Saint-Aubin de Baubigné -Mauléon.
Renseignements et inscriptions 05 49 80 61 55 ou scenesdeterritoire@agglo2b.fr
Ados et adultes sur réservation. .
+33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
