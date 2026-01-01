Atelier Week-end atelier d’écriture Place Jules Ferry Bressuire

Atelier Week-end atelier d’écriture

Au coeur de l’hiver, voici une invitation à écrire un témoignage, un texte poétique ou dialogué sur votre relation au paysage du bocage, à ceux qui le façonnent, aux vivants qui le constituent, sur la manière dont vous aimez l’habiter, le regardez, le traversez, le valorisez, en parlez… Vos productions contribueront à l’écriture D’un paysage à l’autre , mis en scène et créé par Gaëlle Hausermann. Seul ou en binôme, participez à l’atelier du samedi et/ou du dimanche.

Représentation le vendredi 5 juin à 20h au Château de la Durbelière à Saint-Aubin de Baubigné -Mauléon.

Renseignements et inscriptions 05 49 80 61 55 ou scenesdeterritoire@agglo2b.fr

Ados et adultes sur réservation. .

