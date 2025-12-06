Atelier Wiki aux Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Samedi 6 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription. Gratuit.

Les Archives de Rennes s’associent à la communauté Wikimedia rennaise pour proposer un atelier wiki participatif autour de l’histoire et du patrimoine de la ville de Rennes, ouvert à toutes et tous !

Le samedi 6 décembre entre 14h et 17h00, les Archives de Rennes s’associent à la communauté Wikimedia rennaise pour proposer un atelier wiki participatif autour de l’histoire et du patrimoine de la ville de Rennes, ouvert à toutes et tous !

Rejoignez-nous et emparez-vous des collections des Archives de Rennes pour enrichir et illustrer des articles de l’encyclopédie collective Wikipedia !

Néophyte sur les Wiki ? Aucuns soucis ! Cet atelier sera aussi l’occasion d’apprendre à contribuer et de découvrir la galaxie de projets gravitant autour de l’encyclopédie Wikipédia.

**Informations pratiques :**

Quand ? Le samedi 6 décembre 2025, entre 14h et 17h00

Où ? Aux Archives de Rennes – 18, avenue Jules Ferry – métro Ligne B, station Jules-Ferry

Comment ? [Sur inscription en cliquant sur ce lien.](https://my.weezevent.com/atelier-wiki-aux-archives-de-rennes?_gl=1*1upiydq*_gcl_au*MTY1OTI0NDM5LjE3NjIxNjY5MzguMTAyNjg5OTQ0OC4xNzYzNzEyNDA0LjE3NjM3MTI0MDQ.*_ga*NzYzNjk3MjU0LjE3NDE2MDk2NTE.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NjM3MTE5Mzckbzg4JGcxJHQxNzYzNzEyNTEyJGoyNCRsMCRoMTEzNzg2MTM.)

**En complément :**

Nous vous invitons à vous munir d’un ordinateur portable, une connexion internet via wifi sera possible sur place.

Si vous n’avez jamais contribué à Wikipedia ou à d’autres projets Wikimedia, n’hésitez pas à vous créer un compte en amont de l’atelier [en cliquant ici.](https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil)

Au plaisir de vous y retrouver !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T17:00:00.000+01:00

Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine