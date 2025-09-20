Atelier Wikiquote avec l’association Le Deuxième Texte Médiathèque James Baldwin Paris

Atelier Wikiquote avec l’association Le Deuxième Texte Médiathèque James Baldwin Paris samedi 20 septembre 2025.

Rejoignez-nous samedi 20 septembre de 14h à 17h à l’occasion des Journées du Matrimoine pour un atelier Wikiquote Autrices et découvrir le jeu Chron’Autrices !

Cet atelier de contribution et de découverte littéraire vise à mettre en ligne, des citations d’autrices recensées au préalable dans le jeu Chron’Autrices. Elles seront ainsi accessibles gratuitement et librement au grand public dans le recueil collaboratif Wikiquote. Cette session sera entrecoupée de parties de Chron’Autrices.

À travers ce jeu de carte créé par l’association Le Deuxième Texte (sur le modèle du Timeline) et une initiation à la base données de citations libres de droit « Wikiquote », les participant·es pourront découvrir des autrices allant du 12ème au 19ème siècle, et leurs citations.

Dans le cadre des Journées du matrimoine et du patrimoine, rendez-vous pour un atelier littéraire et numérique avec l’association Le Deuxième Texte.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Apportez votre ordinateur si vous le pouvez, sinon nous vous en fournirons un.

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/