Atelier Wiktionnaire et Wikicommons : le parler lyonnais Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Atelier Wiktionnaire et Wikicommons : le parler lyonnais Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Inscription possible dès le 01 sept. à 09h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Influencé par le franco-provençal mais distinct du patois lyonnais, le parler lyonnais se compose de mots bien de chez-nous !

Venez lantibardanner dans le « Littré de la Grand’côte » ou « Les contes du grand caillou » afin de sélectionner des termes et expressions qui viendront ensuite enrichir le Wiktionnaire. En parallèle, nous vous proposons de réaliser un enregistrement audio qui sera ensuite versé dans WikiCommons.

Si vous débutez ou n’avez jamais contribué, des wikipédiens expérimentés seront présents pour vous accompagner. Chaque participant aura une gâche et disposera d’un ordinateur avec une connexion internet.

Rendez-vous à l’espace numérique la médiathèque.

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s'offre un emplacement idéal. De l'extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l'intérieur, d'immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises "individualisées" pour travailler tranquillement.

