Atelier Wine club chez Assemblage Assemblage Salies-de-Béarn

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

En exclusivité, une initiation vous sera proposée par notre sommelier Thierry avec au programme, une dégustation de 4 vins (2 blancs, 2 rouges). Vous apprendrez à déguster comme un pro , découvrir comment les saveurs influencent le vin. Des conseils qui tombent à pic pour choisir des accords parfaits pour les fêtes. Partageons donc un moment convivial autour du vin, rencontrer d’autres passionnés et élargir vos horizons œnologiques, que vous soyez néophyte ou amateur éclairé !

Pour un public majeur et réservation obligatoire. .

Assemblage 16 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 04 17

