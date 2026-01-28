Atelier Wine Trotter 6S Sixième Sens Hermonville

Atelier Wine Trotter 6S

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville Marne

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-02-06 2026-04-10

Cet atelier a pour vocation de vous faire voyager au travers une dégustation d’une sélection de vins provenant d’un pays, un continent ou une région du monde, et proposée avec des bouchées typiques en accords.

Pour cette première session du 06/02, l’Amérique du Sud sera à l’honneur.

Pour la session du 10/04, c’est un tour du monde des 5 continents qui vous sera proposé. .

Sixième Sens 3 Place Saint-Éloi Hermonville 51220 Marne Grand Est

