Atelier : women take the mic Radio Phénix Caen

Atelier : women take the mic Samedi 20 septembre, 14h00 Radio Phénix Calvados

Durée 2h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Et si la radio permettait d’agir sur les inégalités qui persistent ? C’est le postulat d’une série d’ateliers radiophoniques en non-mixité et gratuits, que Radio Phénix lance à la rentrée 2025-2026. À destination des créatrices de contenus audios de demain ou de femmes en recherche d’emploi et/ou en reconversion professionnelle.

Radio Phénix 114 rue de Lebisey 14000 Caen

