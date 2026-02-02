ATELIER WUTAO & CHANT DU SOUFFLE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

ATELIER WUTAO & CHANT DU SOUFFLE par Judith Basset, Professeure de Wutao & Chant du Souffle

Salle Benjamin Bardy 2, place du Foirail de 18h30 à 19h30.

Participation 10€

Inscription au 06 63 63 96 76

Organisé par l’association Arts & Mouvements .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 63 63 96 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Mende a été mis à jour le 2026-01-30 par 48-OT Mende