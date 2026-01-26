Atelier Yin Yoga & bains sonores à La Butte La Butte (Espace Bien-Être) Plouider

Atelier Yin Yoga & bains sonores à La Butte

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:30:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Un rituel de bien-être mêlant yin yoga et vibrations sonores, pensé pour favoriser la détente profonde et le lâcher-prise. La séance associe étirements doux, respiration consciente et bain sonore, invitant à ralentir et à se reconnecter à ses sensations. Ce temps de pratique se prolonge par un cercle d’échanges, un tirage de cartes oracle et un moment de journaling autour des intentions, dans une atmosphère bienveillante et introspective. Guidée par Émilie Le Bras, cette expérience est accessible à tous, quel que soit le niveau.

Atelier sur réservation. .

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Yin Yoga & bains sonores à La Butte

L’événement Atelier Yin Yoga & bains sonores à La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-01-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne