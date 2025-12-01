Atelier Yin Yoga & Bains sonores Plouider

Atelier Yin Yoga & Bains sonores

12 rue de la Mer Plouider Finistère

2025-12-21 17:30:00

2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Un rituel de yoga doux berçé par les vibrations sonores pour accueillir la nouvelle lune.

Le Yin yoga permet d’étirer le corps en profondeur (ligaments, fascias…) tout en apaisant le mental. La sonothérapie (bain sonore) vient accompagnée cette pratique en offrant une relaxation et un relâchement profond.

Cet atelier est un moment où l’on prend le temps de s’explorer et de ressentir à travers les postures de Yin yoga, la respiration profonde et les vibrations sonores. Vous serez guidé par le mouvement et le son en cette nouvelle lune.

Un cercle d’échange sera proposé, tout en liberté autour d’une infusion de saison. Emilie vous proposera ensuite un tirage de cartes oracle pour puiser dans votre énergie intuitive. Elle vous guidera à travers une session de journaling autour de la nouvelle lune, moment de renouveau. C’est une opportunité de poser ses intentions, une invitation à recevoir, recharger et laisser aller.

L’atelier est accessible à tous. Le matériel est fourni (tapis, coussins, boissons). .

