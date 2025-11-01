Atelier Yin Yoga & Massages Douceur d’Automne Hinotori Lannion Minihy-Tréguier

Hinotori Lannion 7 bis Allée George Sand Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-01 17:30:00

fin : 2025-11-01 18:45:00

2025-11-01

Atelier Yoga doux & massages spécial automne

Studio Camille

Profitez d’un temps calme lors d’une se´ance de Yoga doux d’automne apaisante et relaxante. La première partie de l’atelier sera composée de mouvements lents et doux de Yoga et d’automassages. La seconde partie sera composée de Yin Yoga et de points de pression sur le dos, les jambes et les bras afin d’étirer le corps en profondeur, de l’énergiser et de créer de l’espace dans le corps et dans l’esprit.

Places limitées

Réservation & infos au via téléphone mobile .

Hinotori Lannion 7 bis Allée George Sand Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 83 53 07

