Atelier Yin Yoga Saint-Satur
Atelier Yin Yoga Saint-Satur samedi 14 mars 2026.
Atelier Yin Yoga
53 Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Envie de bien préparer l’arrivée du printemps, d’oublier l’immobilisme de l’hiver, venez participer à l’atelier de Yin Yoga.
L’atelier aura lieu au studio escale pilates de Saint Satur. 45 .
53 Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 12 66 91 amgg.guenard@gmail.com
English :
If you’d like to prepare for the arrival of spring and forget the immobility of winter, come and take part in our Yin Yoga workshop.
