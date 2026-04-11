Atelier Yin Yoga Salle polyvalente Michel Frager Veules-les-Roses

Veules-les-Roses

Atelier Yin Yoga

Salle polyvalente Michel Frager 30 bis Rue du docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Offrez-vous une parenthèse de douceur et de lâcher-prise lors de cet atelier de Yin Yoga à Veules-les-Roses. Cette pratique lente et introspective invite à ralentir, à écouter son corps et à relâcher en profondeur les tensions accumulées.

À travers des postures maintenues plusieurs minutes, le Yin Yoga agit en profondeur sur les tissus musculaires, favorisant le relâchement musculaire, la mobilité et la prévention des blessures. Accessible à tous, cet atelier est idéal pour se recentrer, apaiser le mental et cultiver une relaxation profonde.

Séance le 12/04 de 10h à 12h

Salle polyvalente Michel Frager

30 bis rue du Dr Girard, Veules-les-Roses .

Salle polyvalente Michel Frager 30 bis Rue du docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 16 36 77

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English : Atelier Yin Yoga

L’événement Atelier Yin Yoga Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre