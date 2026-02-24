Atelier Yoga À la rencontre de soi

55 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Atelier proposé À la rencontre de soi.

Au programme

Kundalini Yoga (avec Jean-Marie)

Hatha Yoga (avec Aurélie)

Méditation guidée ou Yoga-Nidra

Voyage sonore

Uniquement sur réservation Renseignements et réservation auprès d’Aurélie Gouffran-Simon au 06 75 90 00 99

(Prévoir Vêtements souples, tapis de yoga, zafu ou coussin, couverture ou plaid).

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Au plaisir de pratiquer ensemble. .

55 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 00 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Yoga À la rencontre de soi

L’événement Atelier Yoga À la rencontre de soi Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-02-21 par OT du Pays Foyen