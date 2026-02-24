Atelier Yoga À la rencontre de soi Sainte-Foy-la-Grande
Atelier Yoga À la rencontre de soi Sainte-Foy-la-Grande dimanche 15 mars 2026.
Atelier Yoga À la rencontre de soi
55 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Atelier proposé À la rencontre de soi.
Au programme
Kundalini Yoga (avec Jean-Marie)
Hatha Yoga (avec Aurélie)
Méditation guidée ou Yoga-Nidra
Voyage sonore
Uniquement sur réservation Renseignements et réservation auprès d’Aurélie Gouffran-Simon au 06 75 90 00 99
(Prévoir Vêtements souples, tapis de yoga, zafu ou coussin, couverture ou plaid).
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.
Au plaisir de pratiquer ensemble. .
55 rue Victor Hugo Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 00 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Yoga À la rencontre de soi
L’événement Atelier Yoga À la rencontre de soi Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-02-21 par OT du Pays Foyen