Atelier Yoga Adultes Salle L’inspir Dieulefit

Atelier Yoga Adultes Salle L’inspir Dieulefit jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Yoga Adultes

Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23 20:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Un atelier pour découvrir, approfondir et expérimenter le Yoga dans son intégralité ! Nous aborderons et pratiquerons la philosophie du Yoga et explorerons les pranayamas, bhandas, mudras, mantras! Ces termes sanskrit qui vont au delà des postures pour tr

.

Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com

English :

A workshop to discover, deepen and experience yoga in its entirety! We’ll discuss and practice yoga philosophy and explore pranayamas, bhandas, mudras, mantras! These Sanskrit terms, which go beyond the postures to tr

German :

Ein Workshop, um Yoga in seiner Gesamtheit zu entdecken, zu vertiefen und zu erleben! Wir werden die Philosophie des Yoga kennenlernen und praktizieren und die Pranayamas, Bhandas, Mudras und Mantras erforschen! Diese Sanskrit-Begriffe, die über die Körperhaltungen hinausgehen, um die Bedeutung des Wortes zu verdeutlichen

Italiano :

Un workshop per scoprire, approfondire e sperimentare lo yoga nella sua interezza! Analizzeremo e praticheremo la filosofia dello yoga ed esploreremo pranayamas, bhandas, mudras e mantra! Questi termini sanscriti, che vanno oltre le posture, sono usati per descrivere lo yoga

Espanol :

Un taller para descubrir, profundizar y experimentar el yoga en su totalidad Veremos y practicaremos la filosofía del yoga y exploraremos pranayamas, bhandas, mudras y mantras Estos términos sánscritos, que van más allá de las posturas, se utilizan para describir el yoga

L’événement Atelier Yoga Adultes Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux