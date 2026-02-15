ATELIER YOGA AÉRIEN MÉTHODE FLY YOGA

association Bougez Santé Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir toutes les possibilités de cette méthode fantastique le hamac de yoga aérien qui n’a rien d’aérien et très éloigné du yoga traditionnel, mais qui a tout d’un tissu soyeux et élastique, un cocon de douceur avec lequel travailler sa souplesse, sa tonicité et son équilibre en toute sécurité et de façon évolutive (débutants bienvenus). .

association Bougez Santé Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 23 13 36 valerietorressbh@gmail.com

English :

Come and discover all the possibilities of this fantastic method: the aerial yoga hammock, which has nothing aerial about it and is far removed from traditional yoga, but has all the qualities of a silky, elastic fabric.

L’événement ATELIER YOGA AÉRIEN MÉTHODE FLY YOGA Sète a été mis à jour le 2026-02-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE