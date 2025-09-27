ATELIER YOGA AYURVEDA AUTOMNE SALLE Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

ATELIER YOGA AYURVEDA AUTOMNE

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Comment appréhender l’automne grâce aux postures de YOGA et aux principes de l’AYURVEDA au quotidien.
OUVERT à TOUS   .

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 36 03 67  martine.renaud108@orange.fr

