ATELIER YOGA AYURVEDA AUTOMNE SALLE Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 27 septembre 2025.
SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 24 – 24 – EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Comment appréhender l’automne grâce aux postures de YOGA et aux principes de l’AYURVEDA au quotidien.
OUVERT à TOUS .
SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 36 03 67 martine.renaud108@orange.fr
