Atelier Yoga & création Chissey-sur-Loue

ATELIER YOGA & CREATION à Chissey-sur-Loue le samedi 21 février 2026

1h30 de yoga sur chaise

Accessible à tous, sans prérequis pas besoin d’être souple ni d’avoir déjà pratiqué le yoga.

2h30 de création d’un marque-page

Aucune compétence artistique nécessaire, juste l’envie de se détendre et de créer.

Un temps pour ralentir, partager, se ressourcer, dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Horaires

à partir de 14h00

Tarifs

45€ .

14 Rue des Fossés du Sud Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 43 29 missacaciayoga@gmail.com

