Atelier Yoga & création Chissey-sur-Loue
Atelier Yoga & création Chissey-sur-Loue samedi 21 février 2026.
Atelier Yoga & création
14 Rue des Fossés du Sud Chissey-sur-Loue Jura
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
ATELIER YOGA & CREATION à Chissey-sur-Loue le samedi 21 février 2026
1h30 de yoga sur chaise
Accessible à tous, sans prérequis pas besoin d’être souple ni d’avoir déjà pratiqué le yoga.
2h30 de création d’un marque-page
Aucune compétence artistique nécessaire, juste l’envie de se détendre et de créer.
Un temps pour ralentir, partager, se ressourcer, dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Horaires
à partir de 14h00
Tarifs
45€ .
14 Rue des Fossés du Sud Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 43 29 missacaciayoga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Yoga & création
L’événement Atelier Yoga & création Chissey-sur-Loue a été mis à jour le 2026-02-12 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR