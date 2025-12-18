Atelier Yoga Danse Brebotte

Atelier Yoga Danse

La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Bien commencer l’année en laissant place au mouvement ! L’atelier Yoga Danse est une parenthèse de 2h pour explorer le mouvement, la respiration, la musique et pour mêler Yoga et fluidité ! ?Un moment pour se reconnecter à soi, partager, vibrer… et terminer en douceur autour d’un goûter. .

La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

