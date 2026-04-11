Sierck-les-Bains

Atelier yoga & danse La Recette du Soda Pop

8 bis Porte de Trèves Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 15:15:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Aux enfants qui souhaitent passer un bon moment, découvrir le yoga et s’amuser en dansant, l’activité La Recette du Soda Pop! est pour vous!

Deux séances sont programmées le même jour, la première étant réservée aux enfants de 5 à 7 ans et la seconde aux petites têtes blondes de 3 à 6 ans.

Proposée par l’ACVS et animée par Moselline, cette animation est ouverte uniquement sur réservation téléphonique.Enfants

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8 bis Porte de Trèves Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 6 46 77 51 75

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English :

For kids who want to have a good time, discover yoga and have fun dancing, La Recette du Soda Pop! is for you!

Two sessions are scheduled on the same day, the first reserved for children aged 5 to 7 and the second for children aged 3 to 6.

Proposed by ACVS and hosted by Moselline, this activity is open by telephone reservation only.

L’événement Atelier yoga & danse La Recette du Soda Pop Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-08 par TROIS FRONTIERES TOURISME